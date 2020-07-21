В регионе от коронавируса вылечили 1057 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 21 июля подтвердились 44 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Восемь дней подряд коэффициент распространения инфекции держится ниже единицы, но этого недостаточно, чтобы перейти области на новый этап послабления ограничений.

«На 21 июля в Курганской области лабораторно подтверждены 44 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Четырех заболевших обнаружили в Кургане. Остальные случаи подтвердили в Альменевском, Варгашинском, Далматовском, Кетовском, Петуховском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Щучанском районах и городе Шадринске.

Регион выполняет необходимые требования для перехода на ранний этап отмены ограничений, на котором он сейчас находится. В области коэффициент распространения инфекции ниже единицы, однако для перехода на новый этап он должен быть ниже 0,8. Пока регион не достигает этого значения. На 21 июля, согласно данным оперштаба, он составил 0,89. Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

С начала эпидемии в Курганской области выявили 1894 заболевших. По выздоровлению выписали 1057 человек, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. Больше всего заболевших за день в регионе зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев.

В Курганской области 1 апреля ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 ввели, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня в регионе был введен обязательный масочный режим. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.