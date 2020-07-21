Зиничев прилетит на Средний Урал в ночь с 21 на 22 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава МЧС России Евгений Зиничев прибудет в Нижние Серги (Свердловская область), где 20 июля затопило жилые дома и производственные площадки, только утром 22 июля. Об этом URA.RU сообщили участники оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Зиничев прилетит на Средний Урал в ночь с 21 на 22 июля, и будет ночевать в Екатеринбурге. В Нижние Серги он отправится на вертолете, передает инсайдер. Сотрудники МЧС и медицины катастроф обсудили, куда будут сажать вертолет с министром. Вероятнее всего, он приземлится на вертолетную площадку возле городской больницы.

В утреннем совещании с Зиничевым, помимо свердловского губернатора Евгения Куйвашева, примут участие главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Руцинский, свердловский прокурор Сергей Охлопков и глава областного МЧС Виктор Теряев. Чиновники в данный момент закончили работу на оперативном штабе по ликвидации ЧС.

По данным агентства, губернатор Евгений Куйвашев и прокурор Сергей Охлопков не планируют ночевать в городе и уже выехали на машинах в Екатеринбург. Ожидается, что они встретят Зиничева в аэропорту «Кольцово» и вернутся в Нижние Серги вместе с ним.

Улицы Нижних Серег затопило 20 июля после ливня. В итоге три дома оказались разрушены, затоплены еще 63 дома, а также необходимо ремонтировать четыре моста. Всего было эвакуировано около 200 человек. 21 июля президент России Владимир Путин поручил главе МЧС России Евгению Зиничеву вылететь на место ЧП.