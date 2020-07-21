Из-за наводнения эвакуировали более 200 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Руцинский взял под контроль ход аварийно-восстановительных работ в в Нижних Сергах, где из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее он по поручению полпреда Николая Цуканова провел на месте заседание оперативного штаба, сообщили URA.RU в полпредстве.

«В первую очередь, необходимо незамедлительно решить все вопросы, касающиеся обеспечения жильем пострадавших, проведения аварийно-восстановительных работ, оказания материальной помощи», — пояснил Руцинский. Он добавил, что полпред держит ситуацию на контроле.

В ходе штаба было установлено, что в городе подтоплено 63 частных жилых дома, где проживает 189 человек, и 4 административных здания; разрушено 3 пешеходных и 1 автомобильный мост; полностью разрушены 2 частных жилых дома, 1 частный жилой дом разрушен частично. Эвакуированы 5 человек, остальные жители подтопленных домов самостоятельно покинули свои дома и размещены у родственников. В пунктах временного размещения размещен 451 человек. Без электроснабжения остаются 2083 частных жилых дома, 17 многоквартирных жилых домов с населением 6200 человек

В заседании оперативного штаба приняли участие руководитель ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев, который утром прибыл в Нижние Серги, глава муниципалитета Андрей Чекасин, а также представители правоохранительных органов.

Днем стало известно, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Нижние Серги вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев. До своего отъезда он представил главе государства доклад о ситуации в муниципалитете.

Погибших и пострадавших жителей из-за наводнения нет. В полпредстве отметили, что в пункте временного размещения размещены пять человек, из которых трое — дети. Остальные жители подтопленных домов размещены у родственников. По информации от правительства региона, эвакуировано было около 200 человек. В Нижних Сергах разрушены четыре дома, 63 строения затоплены, четыре моста требуют ремонта. Семь домов нуждаются в масштабных аварийно-восстановительных работах.