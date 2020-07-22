Отец Сергий призвал уничтожать вышки 5G и нарушать карантин

Ранее суд признал схиигумена Сергия экстремистом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) записал новое видео, в котором призвал всех «сбросить оковы добровольно-принудительного домашнего ареста от COVID-19» и демонтировать вышки 5G в крупных городах. Ролик под названием «Схиигумен Сергий после суда — Кто познал любовь Христову? / Вторая волна коронавируса и угроза 5G» был опубликован на Youtube, однако сайт заблокировал запись.

Полную расшифровку записи опубликовал соратник и представитель схиигумена Всеволод Могучев. «Выходите 1 августа на улицу, освободитесь от оков сатанинских, талмуда, магии, кабалы, которые вас заключили под домашний арест, в лагерь сатаны, — заявил Сергий. — Знаю, что COVID-19 и любые микробы и болезнетворные бактерии, взаимодействующие с системой 5G, приведут человечество к смерти». Вместе с тем схиигумен призвал демонтировать все установки 5G в Москве, Питере и во всех крупных городах страны.

Ранее екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. После того, как из обители сбежали несколько монахинь, старец перевел Среднеуральский женский монастырь под свое прямое управление.