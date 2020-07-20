Адвокат опального отца Сергия, которого суд признал экстремистом, обжалует данное решение. Об этом защитник схиигумена Светлана Герасимова сообщила журналистам после заседания суда.
«Приговор вынесен, мы с ним не согласны и будем обжаловать, — заявила Светлана Герасимова. — Наша позиция: в спорной проповеди, о которой сегодня рассматривалось дело, от 25 апреля 2020 года, отсутствует состав [правонарушения], предусмотренный статьей 20.3.1 КоАП».
К тому же, по мнению адвоката, при разбирательстве не была проведена комплексная экспертиза выступления старца — с привлечением профильных экспертов.
«Мы предлагаем привлечь не только лингвистов, но и философов, богословов, религиоведов, потому что у анализируемого текста есть специфика: это проповедь, ее сказал священник, — пояснил защитник. — Как могут давать оценку наличия признаков экстремизма только лингвист и психолог? Даже я, не обладая специальными религиозными познаниями, нашла у большей части цитат подтверждение в источниках. Но религиовед почему-то не был привлечен к экспертизе».
Адвокат Герасимова по своей инициативе уже получила заключения таких специалистов. «Был направлен адвокатский запрос религиоведам, лингвистам, филологам, психологам: мы просили сделать детальный анализ данной проповеди по тем же самым вопросам, которые были поставлены перед специалистами в рамках проверки, — рассказал защитник. — Больше всего меня поразило, что специалисты, которые отвечали на мои адвокатские запросы, пришли к противоположным выводам (чем эксперты, назначенные следствием — прим. ред)».
По словам Герасимовой, апелляционная жалоба на данное решение суда (о признании отца Сергия экстремистом) будет подана в установленные сроки, также как и апелляция на предыдущее решение, когда суд признал схиигумена виновным в распространении фейков о коронвирусе.
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