Глава СКР Бастрыкин послал сигнал силовикам ЯНАО

Александр Бастрыкин отметил работу ямальских криминалистов Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

Заявление главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина об эффективной работе криминалистов ЯНАО восприняли в регионе как сигнал о лояльности Москвы. По версии близкого к силовым кругам источника URA.RU, в свете недавних коррупционных скандалов ямальское управление СК трактует слова Бастрыкина как одобрение.

Свое заявление председатель СКР сделал на последнем оперативном совещании. Там Бастрыкин общался с руководителями подразделений центрального аппарата и региональных следственных органов. Заговорив о применении криминалистической и специальной техники, он отметил, что некоторые субъекты справляются с этим лучше других. В частности, Бастрыкин высоко оценил работу криминалистов следственного подразделения по ЯНАО.

«Утром об этом было доложено в управление. Высшее руководство трактует это как сигнал о полном одобрении, Москва буквально освободила руки. Почему для них это важно? Ямал стали постоянно сотрясать истории с коррупционерами, облавами, и следователи ждут кивка старшего: „Все правильно делаете“», — предположил знакомый с ситуацией источник URA.RU.

Узнать официальную позицию следственного управления СК по ЯНАО не удалось. В пресс-службе ведомства отказались комментировать URA.RU данную информацию.

С начала 2020 года в ЯНАО идет череда коррупционных скандалов, которыми непосредственно занимается Следственный комитет. В феврале по подозрению в получении взятки задержали исполняющего обязанности директора департамента имущественных отношений ЯНАО Андрея Кудрявцева. Затем силовики задержали руководителя окружного Госстройнадзора Павла Кузнецова. Из-за коррупционных нарушений встала под угрозу карьера главы поселка Лонгъюган Адиля Магерамова.

Последней резонансной историей стал коррупционный скандал в администрации Шурышкарского района. 20 июля следователи пришли в мэрию с обыском. По данным источника URA.RU, чиновники могли выводить бюджетные средства, используя схему с фирмами-близнецами.