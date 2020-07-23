Экс-главой спасательной службы ЯНАО заинтересовалась прокуратура

Надзорный орган провел проверку в «Ямалспасе» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО прокуратура провела проверку в отношении бывшего начальника «Ямалспаса», которого заподозрила в нарушении антикоррупционного законодательства. Выяснилось, что в годы работы чиновник устроил в учреждение экс-силовика в обход трудового законодательства. Такие данные предоставила окружная прокуратура.

«Установлено, что на должность документоведа в Тазовский поисково-спасательный отряд ГКУ „Ямалспас“ принята женщина, ранее проходившая службу в органах внутренних дел РФ. Однако уведомление о заключении трудового договора с бывшим федеральным государственным служащим не направлено по последнему месту работы», — заявили в надзорном органе.

В сообщении прокуратуры ЯНАО не называется имя провинившегося чиновника, но речь, судя по всему, идет о Николае Потемкине, который возглавлял «Ямалспас» почти 20 лет и официально покинул пост в декабре 2019 года. Подтвердить это в учреждении URA.RU оперативно не удалось.

Усилиями прокуратуры удалось привлечь виновного к административной ответственности. Суд признал его виновным по статье о привлечении к работе бывшего госслужащего с нарушением требований законодательства. Экс-начальнику «Ямалспаса» назначен штраф в 20 тысяч рублей. Также наказан начальник кадровой службы учреждения, его привлекли к дисциплинарной ответственности.