В РПЦ заявили, что опальный схимонах Сергий «транслирует дичь»

Из-за заявлений духовника монастырь покидают люди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) транслирует через интернет «различную дичь». Это приводит к тому, что монастырь покидают монахини, считают в Русской православной церкви.

«Пока схимонах Сергий (Романов) продолжает транслировать через интернет различную дичь и призывать к противоправным действиям, Среднеуральский женский монастырь продолжают покидать монахини, священнослужители и миряне, не согласные с такими действиями о. Сергия», — написал в telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он напомнил, что за месяц Среднеуральский монастырь покинула его настоятельница игумения Варвара (Крыгина), вместе с которой выехали пять монахинь и еще 38 человек.

Отец Сергий был отстранен от проповедей в конце апреля после того, как призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на самоизоляцию. Саму ситуацию с распространением вируса он назвал «псевдопандемией». В мае он был запрещен в служении, в июле — лишен сана. При всем этом Сергий отказывается покидать монастырь и выступает с громкими заявлениями в адрес руководства страны и РПЦ. В одном из последних видеороликов он призвал выходить на улицу и уничтожать вышки 5G.