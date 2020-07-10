Отец Сергий призвал лишить сана патриарха Кирилла

Схиигумен требует лишить сана патриарха Кирилла и все его окружение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл должен быть лишен сана. Об этом заявил скандальный схиигумен Сергий в опубликованном на YouTube видеообращении.

«По святым отцам святейший патриарх Кирилл должен был быть извержен из сана за ростовщичество. И все те, кто знали и умалчивали о данных нарушениях, каждый попадают под эти прещения», —отметил схиигумен.

Он подчеркнул, что глава церкви — Христос, а патриарх — старший среди равных епископов, но он не представляет полноту власти в церкви. «Церковь у нас единая, святая, соборная и апостольская, но не патриаршая. Народ не делегировал ему свои права», — добавил Сергий. Он возмущен, что патриарх осмелился встречаться с папой Римским и вести с ним диалог от имени церкви и всего народа. По мнению скандального схиигумена, патриарх Кирилл должен был быть извержен из сана еще после Восьмого Вселенского собора вместе со своим окружением, в том числе с главой Екатеринбургской епархии митрополитом Кириллом.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция обнаружила в проповедях отца Сергия признаки экстремизма и направила материалы в прокуратуру, которая возбудила административное производство. 20 июля его ждет новое судебное заседание. Создателю Среднеуральского женского монастыря вменяется статья 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды». На днях монах уже проиграл административный суд по делу о фейках: за отрицание COVID ему выписали штраф в 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия лишила монаха права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. После того, как из обители сбежали несколько монахинь, включая игуменью, старец перевел монастырь под свое прямое управление, а патриарха Московского и всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку.

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