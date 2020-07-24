Патриарх Кирилл принял решение по опальному схиигумену Сергию

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх Московского и всея Руси Кирилл (на фото) лишил сана отца Сергия (Романова) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда о лишении сана монаха Сергия (Романова). Об этом сообщили на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля 2020 года признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана», — говорится в сообщении.

В РПЦ уточнили, что схиигумен Сергий нарушил предписания правящего архиерея, запретившего совершать богослужения и покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без его письменного благословения. «Своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года».

Екатеринбургская епархия лишила монаха права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. После того, как из обители сбежали несколько монахинь, включая игуменью, старец перевел монастырь под свое прямое управление,, а патриарха Московского и всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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