Патриарх Кирилл принял решение по опальному схиигумену Сергию

В РПЦ уточнили, что схиигумен Сергий нарушил предписания правящего архиерея, запретившего совершать богослужения и покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без его письменного благословения. «Своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года».

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля 2020 года признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана», — говорится в сообщении.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда о лишении сана монаха Сергия (Романова). Об этом сообщили на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх Московского и всея Руси Кирилл (на фото) лишил сана отца Сергия (Романова) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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