Пушков предупредил об угрозе для России из-за протестов в США

Сенатор считает, что «агрессивные меньшинства» из США будут навязывать свои идеалы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Протесты в США, которые длятся с начала лета, могут перевести силы в пользу агрессивных меньшинств. В дальнейшем эта модель перейдет и в другие страны, в том числе в Россию, считает сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

С июня в городах США проходят массовые беспорядки, вызванные гибелью темнокожего Джорджа Флойда. На фоне погромов популярность обрело движение «Black Lives Matter» за права афроамериканцев. Пушков, рассуждая в своем telegram-канале о социальной инженерии, заявил, что в США не решены социальные и расовые проблемы. В пример сенатор привел американские университеты, в которых, по его мнению, падает качество профессуры из-за того, что «более сильному профессионально белому будут предпочитать черного в силу цвета его кожи».

«Студенты могут требовать и других „прогрессивных“ мер в университетах, дающих привилегии черным не по принципу их квалификации, а по расовому критерию, но погромщики из Антифа и ВLM интересуются не университетским образованием, а властью и господством в обществе», — пишет Пушков. Сенатор убежден, что в американском обществе происходит перевес сил в пользу «агрессивных меньшинств». В дальнейшем такую модель экспортируют за рубеж, резюмирует сенатор, указывая на недавний инцидент в Москве, когда на здании посольства США был вывешен флаг ЛГБТ-сообщества.

Ранее сенатор Пушков предрек США тусклое будущее из-за пандемии коронавируса. А массовые протесты, по его мнению, привели к гибели американского мифа о «граде на холме». Также политик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не умеет управлять государством, передают «Дни.ру».