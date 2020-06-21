Пушков заявил о гибели американского мифа

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Акции протеста вспыхнули в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания в Миннеаполисе. Полицейский надавил коленом на шею мужчины, пока он лежал на земле, после чего тот потерял сознание. В дальнейшем стало известно о его смерти. После этого по всему городу, а затем и по всей стране начались массовые беспорядки .

Сенатор обратил внимание на то, что участники протеста снесли памятники мореплавателю Христофору Колумбу, открывшему Америку, первому президенту США Джорджу Вашингтону, а также автору американского гимна Фрэнсису Скотту Ки, сообщает RNS .

«Они [протестующие] несут не идеалы, а разрушение, грабежи, пожары и насилие. Кто-нибудь еще жаждет поставить США в пример другим странам? Это время закончилось. Миф о „граде на холме“ (метафора исключительной роли США как „маяка надежды“ для всего мира, изначально — библейское выражение — ред.) мертв», — написал Пушков в своем twitter-аккаунте.

Американский миф о «граде на холме» мертв, считает сенатор от Пермского края Алексей Пушков. По его словам, об этом свидетельствует снос исторических памятников в ходе протестов в США.

Алексей Пушков заявил, что сейчас никто не будет ставить США в пример другим странам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно