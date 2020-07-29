За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 89 жителей Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Накануне было выявлено 90 новых больных, а 28 июля вирус нашли у 92 человек.
«Тюменская область — 89 новых случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении федерального оперштаба. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Тюменской области заболели 5755 человек. Подробностей о новых больных и очагах заражения пока не сообщается.
Кроме того, оперштаб сообщает о 107 выздоровевших тюменцах. Ранее URA.RU прогнозировало, что если темпы снижения числа больных в регионе сохранятся, то власти могут снять ограничения по самоизоляции при условии, что не менее 50% коек от общего числа будут свободны, а тесты на коронавирус будут проводиться у как минимум 7 из 10 человек.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «