29 июля 2020
28 июля 2020

В Тюменской области стали реже заражаться коронавирусом. Это допускает скорое снятие карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 89 жителей Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 89 жителей Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Накануне было выявлено 90 новых больных, а 28 июля вирус нашли у 92 человек.

«Тюменская область — 89 новых случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении федерального оперштаба. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Тюменской области заболели 5755 человек. Подробностей о новых больных и очагах заражения пока не сообщается.

Кроме того, оперштаб сообщает о 107 выздоровевших тюменцах. Ранее URA.RU прогнозировало, что если темпы снижения числа больных в регионе сохранятся, то власти могут снять ограничения по самоизоляции при условии, что не менее 50% коек от общего числа будут свободны, а тесты на коронавирус будут проводиться у как минимум 7 из 10 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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