Число подтвержденных случаев вируса на Ямале достигло 10 904 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 116 жителей. Вместе с тем в регионе установлен рекорд по числу выздоровевших: от инфекции излечились почти в пять раз больше человек, чем заразились за сутки. Об этом сообщили в окружном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«На Ямале зафиксирован рекорд по количеству выздоровевших за сутки — почти в 5 раз больше, чем заболевших. Всего, согласно оперативным данным, на Ямале после лечения от коронавируса выздоровело 7631 человек. Это 2/3 от всех заболевших», — заявил глава департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков. За минувший день от коронавируса вылечились 509 пациентов, за все время пандемии — 7 631 человек.

Среди заразившихся за сутки больше всего вахтовиков. На месторождениях, по данным оперштаба ЯНАО, выявлено 38 случаев коронавируса. В населенных пунктах эпидемия продолжает утихать. В Новом Уренгое и Ноябрьске заболели по 18 человек. В Пурпе обнаружили семь случаев, по шесть — в Тарко-Сале и Красноселькупе. В Салехарде инфекцию подтвердили у трех человек. Всего в ЯНАО зафиксировано 10 904 случая коронавируса.

Кроме того, за день скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19. «Зарегистрирован один летальный случай. В больнице Нового Уренгоя скончался 54-летний мужчина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Болезнь осложнилась сопутствующими заболеваниями», — рассказал Новиков. Общее число жертв коронавируса в ЯНАО выросло до 77 человек. Смерти пациентов продолжаются третий день подряд, за это время скончались четыре ямальца.

Эпидемия в ЯНАО постепенно идет на спад. С каждым днем снижается среднее число заболевающих за сутки. Пик заражений пришелся на начало и середину июля, когда прирост составлял по 190-200 человек. Сейчас этот показатель приближается к 110.

Несмотря на позитивные тенденции, окружное правительство пока не может перейти ко второму этапу снятия карантина. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе уже долгое время равен 1,01. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для начала второго этапа коэффициент должен быть не выше 0,8 в течение четырех дней. Карантин на Ямале продлен до 15 августа. На днях власти ЯНАО смягчили ограничения по коронавирусу.