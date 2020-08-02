Глава района ЯНАО раскрыл доходы после обысков из-за коррупции

Мэр Андрей Головин за год заработал больше 12 млн рублей Фото: пресс-служба администрации Шурышкарского района

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Глава Шурышкарского района ЯНАО Андрей Головин, в кабинете и квартире которого 20 июля прошли обыски, заработал за прошлый год 12 млн рублей. Об этом свидетельствует данные его декларации. В сравнении с 2018 годом чиновник не увеличил свой доход и не обзавелся новым имуществом.

Согласно тексту отчета Головина, он заработал 12,4 млн рублей. За год капитал мэра немного уменьшился: годом ранее глава района задекларировал доход в 12,5 млн рублей. Семья Головина владеет сразу несколькими объектами недвижимости. Мэру принадлежит дом площадью 139 квадратных метров, а его супруга владеет тремя квартирами площадью 104, 38 и 37 квадратных метров. Также у семьи имеется внушительный парк транспортных средств: автомобиль Mitsubishi, вездеход «Трэкол», квадроцикл «Рысь» и моторная лодка «Казанка».

Помимо Головина, доходы раскрыли и его приближенные. Первый заместитель Марат Маматулин, к которому также приходили силовики, заработал, согласно декларации, 7 млн рублей. В прошлом году чиновник отчитывался о 7,6 млн рублей дохода. Супруга Маматулина задекларировала 2,1 млн рублей. Они владеют двумя квартирами в 119 и 66 квадратных метров.

Заместитель Головина Алексей Асямолов заработал 6 млн рублей, что на 100 тысяч меньше, чем годом ранее. Его супруга, работающая главным специалистом отдела образования, задекларировала 3,2 млн рублей. Замглавы Степан Семяшкин заработал за год 4,9 млн рублей, а его жена — 1,8 млн рублей. У семьи в собственности находятся четыре земельных участка в 1323, 1192, 499 и 499 квадратных метров, а также три жилых дома — 165, 123 и 80 «квадратов».

20 июля в администрации Шурышкарского района прошли обыски. Чиновников подозревают в злоупотреблении служебным положением: по версии следствия, с 2017 по 2019 год они выдавали бюджетные средства компаниям, которые не могли быть выбраны в качестве подрядчиков. В результате бюджету был нанесен ущерб в размере порядка 300 млн рублей. В действиях сотрудников мэрии была выявлена корыстная составляющая. Источники URA.RU настаивают, что мэр Головин проходит по делу только в качестве свидетеля.

По информации инсайдеров, в деле замешаны две организации с одинаковым названием. В районе зарегистрированы МУП и ООО с именем «СпецТрансСервис». У организации сходятся основные заказчики, а учредителем ООО является бывший руководитель МУП «СпецТрансСервис» Виктор Литвин. Эти факты могли указать силовикам на возможные махинации с контрактами.