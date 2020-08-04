04 августа 2020

В Курганской области перевернулся бензовоз. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бензовоз перевернулся в Щучанском районе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Щучанском районе (Курганская область) возле железнодорожного переезда 5 августа опрокинулся бензовоз. Об этом сообщила пресс-служба областного Главного управления МЧС России.

«5 августа 2020 года в 14 часов 20 минут поступило сообщение об опрокидывании бензовоза на расстоянии около 20 метров от железнодорожного переезда г. Щучье Щучанского района Курганской области, — рассказали в ведомстве. На место выехало подразделение пожарно-спасательной части № 43.

Из-за опрокидывания бензовоза МАЗ на дорогу разлились горюче-смазочные материалы. В МЧС отметили, что погибших и пострадавших не было.

Пожарные обезопасили место происшествия, залив горючее вещество воздушно-механической пеной. В ликвидации пожара были задействованы три человека и одна пожарная машина.

Бензовоз опрокинулся в 20 метрах от железнодорожного переезда
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области
Пожарные залили бензин воздушно-механической пеной
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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