05 августа 2020

Площадь уничтоженного огнем курганского леса выросла в 5 раз. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесные пожары. Курган, пожарная машина, пожар, мчс курган, пожарные, ограничение по скорости, режим чс
Лес в Мишкинском районе горит третий день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мишкинском районе (Курганская область) третий день горят леса. Огонь уничтожил 254 гектара леса. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Курганской области. Два дня назад площадь поражения была в пять раз меньше.

«Общая площадь, пройденная огнем, составляет 254 гектара. Площадь активного горения — 20 гектаров», — рассказали в ведомстве. Пламя распространяется из-за сильных порывов ветра, местами до 17 метров в секунду, и жаркой погоды без осадков.

В пресс-службе отметили, что угрозы населенным пунктам нет. На месте находится начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский. Губернатор региона Вадим Шумков взял пожар на личный контроль.

Специалисты занимаются опашкой кромки пожара по периметру и дотушиванием открытого огня. Внутри действующего пожара продолжается ликвидация локальных очагов. В ликвидации задействованы 134 человек и 37 единиц техники, из них от МЧС — до 47 человек и 12 единиц техники.

Пожар в Мишкинском районе уничтожил 254 гектара леса
Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Происшествия Природа Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...