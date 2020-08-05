Лес в Мишкинском районе горит третий день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мишкинском районе (Курганская область) третий день горят леса. Огонь уничтожил 254 гектара леса. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Курганской области. Два дня назад площадь поражения была в пять раз меньше.

«Общая площадь, пройденная огнем, составляет 254 гектара. Площадь активного горения — 20 гектаров», — рассказали в ведомстве. Пламя распространяется из-за сильных порывов ветра, местами до 17 метров в секунду, и жаркой погоды без осадков.

В пресс-службе отметили, что угрозы населенным пунктам нет. На месте находится начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский. Губернатор региона Вадим Шумков взял пожар на личный контроль.

Специалисты занимаются опашкой кромки пожара по периметру и дотушиванием открытого огня. Внутри действующего пожара продолжается ликвидация локальных очагов. В ликвидации задействованы 134 человек и 37 единиц техники, из них от МЧС — до 47 человек и 12 единиц техники.

Пожар в Мишкинском районе уничтожил 254 гектара леса Фото: ГУ МЧС России по Курганской области