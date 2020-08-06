06 августа 2020

Курганский губернатор рассказал, как получить коров со скидкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Белый Яр после пожара. Курган , корова
Правительство выдаст курганцам коров со скидкой до 70% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области выдадут коров со скидкой до 70% тем, кто готов трудиться. Об этом в своем instagram-аккаунте рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Начнем закуп и выдачу взрослых молочных коров уже всем, кто готов заняться их содержанием с субсидированием до 70% их стоимости. Без статуса малообеспеченных. Нужно просто желание и готовность трудиться», — написал Шумков. Власти в ближайшее время проверят, смогут ли желающие содержать коров и договорятся с молокозаводами о сборе молока.

В дальнейшем правительство планирует также раздавать коров мясных пород и овец. Шумков отметил, что помимо этого до 1 октября поросят и телят бесплатно получат 1500 малообеспеченных семей.

Губернатор объявил о бесплатной раздаче картофеля, поросят и телят 4 апреля. Однако в начале июня он сообщил, что во время акции возникли проблемы. Животных, которых раздают малоимущим, приобрели на деньги чиновников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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