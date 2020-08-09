В Кургане оппозиция перед выборами спорит с избиркомом

Партию «Яблоко» сняли с выборов в Курганской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Курганское отделение партии «Яблоко» подало икс в суд. В нем оппозиция оспаривает решение избиркома об отказе в регистрации списка кандидатов на выборах в облдуму. Об этом URA.RU рассказала председатель курганского реготделения «Яблока» Елена Панова.

Претензии избиркома были к подлинности собранных подписей. По мнению Пановой, оснований для признания подписей недействительными нет. «К примеру, в подписном листе вместо кв. (квартира) указано к. (квартира). Сокращение не препятствует пониманию адреса. Но подпись избирательная комиссия признает недействительной», — уточнила Панова.

С ее слов, отказ в регистрации партии связан с особым отношением избирательной комиссии. «Такое отношение вылилось сейчас в отказе в регистрации региональных списков на выборах депутатов облдум по всей стране», — считает Панова.

Председатель курганской избирательной комиссии Валерий Самокрутов в разговоре с URA.RU пояснил, что ему известно об иске. «Это их право, которое было разъяснено при вынесении решения, они им воспользовались. Суд рассмотрит иск и примет свое решение», — уточнил Самокрутов.

Ранее URA.RU писало, что избирком в Курганской области отказал в регистрации списка кандидатов от политической партии «Яблоко». Причина — большой процент недействительных подписей. 22% подписей (154 подписи), отобранных для проверки, признаны недействительными.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Партии Роста», «Партии пенсионеров».