02 апреля 2025

Сенатор Муратов: пермский губернатор Махонин похож на курганского губернатора Шумкова

Сенатор Муратов похвалил пермского губернатора Махонина за поддержку ЗиД
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Муратов считает, что у Махонина и Шумкова общий стиль управления
Сергей Муратов считает, что у Махонина и Шумкова общий стиль управления Фото:

Курганский сенатор Сергей Муратов поблагодарил пермские власти и губернатора Прикамья Дмитрия Махонина за поддержку «Завода имени Дзержинского», который после 20-летней процедуры банкротства выкупил АО «НПО „Курганприбор“. В своем telegram-канале отметил, что Махонин по стилю работы похож на курганского губернатора Вадима Шумкова.

«Он точно так же контролирует все процессы, происходящие в промышленности и экономике региона, не допуская никаких провалов, переживая за регион, никому не давая покоя и не терпя рядом с собой бездельников и показушников», — считает Муратов. По его словам, с Махониным «приятно работать».

На этой неделе в Совфеде проходили «Дни Пермского края». Муратов в рамках этого мероприятия на правах председателя совета директоров «Курганприбора» докладывал спикеру СФ Валентине Матвиенко о восстановлении пермского «Завода имени Дзержинского» после продолжительного банкротства. «С приходом на предприятие нашей курганской команды, поддержкой холдинга „Технодинамика“ и его генерального директора Игоря Георгиевича Насенкова закончилось 20-летнее разрушение и 20-летнее уничтожение завода с богатейшей историей. Стоя у стенда, я с большой гордостью докладывал Валентине Ивановне о том, что сейчас нам удалось в разы увеличить объем производства», — заключил Муратов.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская делегация обозначила сенаторам несколько ключевых региональных проблем, в том числе, экологическую катастрофу в КУБе и ситуацию с Кунгурской ледяной пещерой. Валентина Матвиенко похвалила пермяков, но посоветовала подтянуть физическую форму.

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Курганский сенатор Сергей Муратов поблагодарил пермские власти и губернатора Прикамья Дмитрия Махонина за поддержку «Завода имени Дзержинского», который после 20-летней процедуры банкротства выкупил АО «НПО „Курганприбор“. В своем telegram-канале отметил, что Махонин по стилю работы похож на курганского губернатора Вадима Шумкова. «Он точно так же контролирует все процессы, происходящие в промышленности и экономике региона, не допуская никаких провалов, переживая за регион, никому не давая покоя и не терпя рядом с собой бездельников и показушников», — считает Муратов. По его словам, с Махониным «приятно работать». На этой неделе в Совфеде проходили «Дни Пермского края». Муратов в рамках этого мероприятия на правах председателя совета директоров «Курганприбора» докладывал спикеру СФ Валентине Матвиенко о восстановлении пермского «Завода имени Дзержинского» после продолжительного банкротства. «С приходом на предприятие нашей курганской команды, поддержкой холдинга „Технодинамика“ и его генерального директора Игоря Георгиевича Насенкова закончилось 20-летнее разрушение и 20-летнее уничтожение завода с богатейшей историей. Стоя у стенда, я с большой гордостью докладывал Валентине Ивановне о том, что сейчас нам удалось в разы увеличить объем производства», — заключил Муратов. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская делегация обозначила сенаторам несколько ключевых региональных проблем, в том числе, экологическую катастрофу в КУБе и ситуацию с Кунгурской ледяной пещерой. Валентина Матвиенко похвалила пермяков, но посоветовала подтянуть физическую форму.
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