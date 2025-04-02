Курганские футболисты запустили челлендж к годовщине Дня Победы. Видео

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Футболисты делают по 80 набиваний мяча в честь годовщины Дня Победы
Футболисты делают по 80 набиваний мяча в честь годовщины Дня Победы Фото:

Курганский футбольный клуб «Академия» запустил челлендж «80 набиваний мяча» в честь годовщины со Дня Победы. К тренду присоединились и другие спортсмены. Об этом сообщается в социальных сетях. 

«Присоединяемся к челленджу в честь Великой Победы — „80 набиваний мяча“, который запустил Футбольный клуб „Академия“. 80 — это символ 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а каждое набивание мяча — это не просто спортивная задача, но и возможность заявить о своих чувствах: мир, здоровье, победа», — указано в telegram-канале «ФК „Курган“. 

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Курганский футбольный клуб «Академия» запустил челлендж «80 набиваний мяча» в честь годовщины со Дня Победы. К тренду присоединились и другие спортсмены. Об этом сообщается в социальных сетях.  «Присоединяемся к челленджу в честь Великой Победы — „80 набиваний мяча“, который запустил Футбольный клуб „Академия“. 80 — это символ 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а каждое набивание мяча — это не просто спортивная задача, но и возможность заявить о своих чувствах: мир, здоровье, победа», — указано в telegram-канале «ФК „Курган“. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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