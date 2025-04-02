Футболисты делают по 80 набиваний мяча в честь годовщины Дня Победы
Курганский футбольный клуб «Академия» запустил челлендж «80 набиваний мяча» в честь годовщины со Дня Победы. К тренду присоединились и другие спортсмены. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Присоединяемся к челленджу в честь Великой Победы — „80 набиваний мяча“, который запустил Футбольный клуб „Академия“. 80 — это символ 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а каждое набивание мяча — это не просто спортивная задача, но и возможность заявить о своих чувствах: мир, здоровье, победа», — указано в telegram-канале «ФК „Курган“.
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