Китайский врач приехал в курганскую больницу изучать метод, изменивший мировую ортопедию. Фото

Китайский врач Ли Мин будет учиться в курганской больнице три месяца

02 апреля 2025 в 13:11 Размер текста - 17 +

Китайский врач будет обучаться в Центре Илизарова три месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Китайский травматолог-ортопед Ли Мин проходит трехмесячное обучение в Кургане в Центре Илизарова, где изучает метод чрескостного остеосинтеза. Об этом сообщает пресс-служба медицинского центра. Под кураторством разных преподавателей Дениса Моховикова, Орхана Ильхама Оглы Гатамова, Сергея Леончука китайский врач осваивает классику ортопедии Фото: Пресс-служба Центра Илизарова Китайский врач приехал из провинции Hebei (Республика Китай). «Ли Мин выбрал интересующие его темы: последствия травм, замещение дефектов костей, лечение ортопедической патологии у пациентов с ДЦП, удлинение и коррекция деформаций конечностей, а также лечение костно-суставной инфекции», — сообщает учреждение. В ходе обучения, под кураторством опытных преподавателей, Ли Мин активно осваивает необходимые навыки, работая в лекционном зале и операционной, участвует в разборе клинических случаев и еженедельных хирургических советах. Полученные знания и опыт доктор планирует применять в своей родной больнице The Second Hospital of Hebei Medical University. Ранее URA.RU писало, что в Центре Илизарова успешно прооперировали пожилого пациента в возрасте 98 лет. Это стало возрастным рекордом для учреждения.

