У экс-начальника исправительного центра ИК-1 курганского УФСИН Алексея Кирова, конфисковали электронную технику, полученную в качестве взятки от осужденных. О том, что еще именно изъяли у бывшего тюремщика и уничтожили из вещдоков — в материале корреспондента URA.RU, побывавшего в зале суда.
«Конфисковать у Алексея Кирова электронную книгу Onyx Boox в чехле коричневого цвета с зарядным устройством, планшет Samsung Galaxy, флеш-накопитель USB объемом 16 гигабайтов, коптильню ручной работы. Безвозмездно обратить их в собственность государства», — зачитал решение судья.
Также вынесено решение о вещественных доказательствах, которые находились в камере хранения в следственном отделе СУ СК России по Курганской области. Под уничтожение попали электронная книга Onyx Boox в корпусе белого цвета, планшет с сим-картой оператора сотовой связи Tele2 и стилус черного цвета.
«Флеш-карту черного цвета, сотовый телефон Samsung в корпусе бордового цвета и фоторамки в количестве 17 штук, изъятые в исправительном центре ИК-1 и находящиеся в камере хранения, вернуть по месту взятия», — добавил судья. Пистолет ИЖ-79-8 в кобуре, хранившийся в качестве вещдока в камере хранения отдела полиции №2 по Кургану, подлежит передачи органам предварительного расследования, в производстве которого находится уголовное дело. В завершении судья отметил, что приговор может быть обжалован в областном суде в течение 15 суток со дня его постановления.
Ранее URA.RU писало, что бывшему начальнику центра УФСИН Алексею Кирову вынесли приговор за взятки от осужденных. Экс-тюремщику дали полтора года исправительных работ, однако он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности преступления. Кирова осудили за получение взятки в виде электронной книги, планшета и флешки. Уголовные дела о взяточничестве в отношении осужденных закрыли весной прошлого года по причине их активной помощи следствию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».