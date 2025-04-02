Экс-глава Притобольного округа (Курганская область) Фарит Ахметов планировал вернуться на прежнее место работы в администрацию Кетово. Однако возвращение в политику не удастся из-за замечаний к работе. К нему появились вопросы из-за подготовки к пожароопасному периоду и документов, которые он подписывал. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из политических кругов.
«Он никак не подготовил Притобольный округ к пожароопасному периоду. Кроме того, есть замечания к документам, которые Ахметов подписал. Ему необходимо было согласовывать все документу через юристов правительства, а он этого не делал. В итоге возникли эксцессы в работе, которые еще неизвестно, чем закончатся», — рассказали URA.RU источники.
Серьезные замечания касались подготовки округа к пожароопасному сезону. Начальники территориальных отделов (бывшие главы сельсоветов), как оказалось, не знали как оформлять документы на заброшенные участки. «Изъятие из оборота заброшек — крайне важная работа. Она связана с безопасностью людей, которые проживают рядом. Бывший глава даже не вник в эти особенности. Хотя этот юридический механизм работает в других округах успешно», — обсуждают осведомители.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в Кетовскую администрацию по поводу возвращения Ахметова на работу. Однако ответ пока получить не удалось. Журналист также пыталась получить комментарий от самого Фарита Ахметова, однако не удалось найти его номер телефона.
Ранее URA.RU писало, что мэр Притобольного округа Курганской области Фарит Ахметов покинул пост по собственному желанию. Однако некоторые источники были уверены, что политик ушел в отставку из-за замечаний по работе с подчиненными. Этот пробел мог привести к масштабным ЧП в виде пожаров.
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