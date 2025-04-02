Курганские рабочие помогли вывести пермский завод из затяжного банкротства

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В Перми отчитались об успехе работников заводов из Кургана
В Перми отчитались об успехе работников заводов из Кургана Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов на «Днях Премоского края» представил доклад о достижениях команды «Курганприбора». Политик рассказал, что рабочие смогли вывести предприятие «Завода имени Дзержинского» в Перми из 20-летнего банкротства. Об этом Муратов написал в своем telegram-канале.

«С приходом на предприятие нашей курганской команды, поддержкой холдинга „Технодинамика“ и его генерального директора Игоря Георгиевича Насенкова закончилось 20-летнее разрушение и 20-летнее уничтожение завода с богатейшей историей, которая берет свое начало в 1859 году. Сегодня на базе выкупленного имущества банкротного завода работает обособленное подразделение „НПО „Курганприбор“, — рассказал сенатор. 

При этом, особое внимание было уделено роли местной власти в достижении этих успехов. Сенатора отметил, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин был отмечен как активный участник процесса, который тесно сотрудничает с командой «Курганприбора».

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов на «Днях Премоского края» представил доклад о достижениях команды «Курганприбора». Политик рассказал, что рабочие смогли вывести предприятие «Завода имени Дзержинского» в Перми из 20-летнего банкротства. Об этом Муратов написал в своем telegram-канале. «С приходом на предприятие нашей курганской команды, поддержкой холдинга „Технодинамика“ и его генерального директора Игоря Георгиевича Насенкова закончилось 20-летнее разрушение и 20-летнее уничтожение завода с богатейшей историей, которая берет свое начало в 1859 году. Сегодня на базе выкупленного имущества банкротного завода работает обособленное подразделение „НПО „Курганприбор“, — рассказал сенатор.  При этом, особое внимание было уделено роли местной власти в достижении этих успехов. Сенатора отметил, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин был отмечен как активный участник процесса, который тесно сотрудничает с командой «Курганприбора».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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