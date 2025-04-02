В Кургане пройдет форум, где научат продвигать бизнес истерикой

В Кургане 5 апреля состоится предпринимательский форум «Бизнес на каблуках», организованный сообществом «PRO Женщин», где участницы обсудят разные темы, среди которых: «Как опростоволоситься 5 раз и выйти в дамки», «Истерика как движущая сила бизнеса», «Как никого не пришить, занимаясь швейным делом» и другие. Об этом сообщают организаторы в соцсетях. Участие бесплатное.
«Это не просто форум — это мощная платформа для вашего профессионального роста и развития бизнеса, место для нетворкинга и обмена опытом с единомышленницами», — отмечают организаторы. Форум состоится 5 апреля с 12:00 до 16:00 в библиотеке имени Александра Пушкина на улице Тимофея Невежина, 13. Начало регистрации в 11:45.
Программа мероприятия включает в себя встречи со спикерами-практиками, которые поделятся ключами к успеху. Обсуждать будут: «Как уложить на лопатки поклонниц мужа и построить успешный семейный бизнес», «Как превратить серпентарий в место силы», «Из Золушки в принцессу: или как я стала региональным директором самого масштабного конкурса красоты в России», «Как заработать все деньги и не сойти с ума».
Также запланированы модный показ «Преображение» с презентацией новой коллекции украшений ручной работы от дизайнера Анны Коваль, исторический квиз с призами, нетворкинг. Особенным событием станет выступление секретного гостя, которое обещает стать кульминацией мероприятия.
В курганском кафе прошла женская вечеринка с фуршетом фотозоной и выступления специальных гостей: стилиста, астролога и гинеколога-эндокринолога. Вечеринка обещала приятную атмосферу и стильную обстановку с участием профессионального фотографа.
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