В небольшой курганской мастерской над фигурками из пластика для военных, силовиков и других клиентов работают люди, которые убеждены: с их деятельности начинается новая страница в искусстве сохранения памяти. Фигурка военного не просто мастерски выполненный объект, это память, оформленная с помощью передовых технологий 3D-печати и мастерства создателей. Информацией с URA.RU поделился автор проекта Антон Сидоров.
История мастерской началась с простого увлечения 3D-печатью, которое постепенно трансформировалось в профессиональное дело. «Сначала я делал детали для моделей машин, экспериментировал с различными материалами и технологиями», — рассказал Антон Сидоров.
Однако неожиданный заказ из Владивостока полностью изменил направление работы. Именная фигурка военного, выполненная с особым вниманием к деталям, положила начало новому направлению — созданию фигурок, которые стали символами памяти. Используемая фотополимерная смола позволяет достичь детализации, что делает каждую модель уникальной.
С особым трепетом в мастерской относятся к заказам, связанным с увековечиванием памяти погибших военных. «Мы стараемся вложить частичку души в каждую фигурку, чтобы она не просто напоминала о человеке, но и передавала его дух», — делится мастер. Работы не ограничиваются только военной тематикой. Мастерская также выполняет заказы для различных силовых структур и создает сувенирную продукцию с тематикой регионов России.
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