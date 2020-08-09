Курганского сенатора заподозрили в присвоении заслуг

В Кетовском районе Курганской области идет капремонт дороги к поселку Введенское (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Избиратели заподозрили, что сенатор от Курганской области Сергей Лисовский присвоил себе заслуги по поводу ремонта федеральной трассы «Иртыш» возле поселка Введенское (Кетовский район). По мнению электората, такой сложный вопрос не мог решить один человек. Об этом курганцы рассказали URA.RU.

«Остался месяц до выборов, а кандидата в депутаты и сенаторы Лисовского мы так и не видим. При этом слышали, что перед депутатами он отчитался и назвал капремонт дороги к Введенскому, как свое достижение. В чем оно заключается, хочется знать», — рассказал инсайдер из Кетовского района.

По мнению другого избирателя, работа по началу капремонта велась многими структурами и ведомствами, а не одним человеком. «Заключение об опасности на участке федеральной трассы при подъезде к Введенскому выдавала ГИБДД. На этом основании властями поднимался вопрос финансирования ремонта», — пояснил источник.

Средства на капремонт дороги заложены во внутренней программе «Уралавтодора». Организация провела аукционы (на проектирование, сам ремонт и строительный контроль) на сумму 1,2 млрд рублей. Капремонт дороги делает «Новосибирскавтодор». Перед Введенским появится кольцевая развязка, трасса будет четырехполосной. Ремонт продлится до 2021 года.

Дорога, прежде чем попасть в федеральное финансирование, прошла защиту в «Росавтодоре». «Программа формируется на основании наших предложений, которые становятся результатом выезда специалистов для определения разрушенных участков, мониторинга. На основании окончания гарантированных участков ремонта», — пояснили агентству в отделе капстроительства «Уралавтодора».

В разговоре с URA.RU сенатор Курганской области Сергей Лисовский отметил, что если у людей есть сомнения в его достижениях, то пусть они зададут вопросы лично. На встречах с избирателями сенатор расскажет с кем встречался по поводу финансирования капремонта дороги, и кому направлял письма. Перед журналистами, отметил Лисовский, он не отчитывается, потому что не уверен в способности четко донести его слова.

Лисовский намерен бороться за место в облдуме Кургана по округу №17 (Кетовский район). Победа на выборах даст ему возможность сохранить за собой пост сенатора еще на один срок.