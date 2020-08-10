Школы региона откроются с 1 сентября в обычном формате
Медучреждения начнут работу по профилю — учебный год начнется с 1 сентября как обычно — в Златоусте назначили нового вице-мэра — кандидат в ЗС хочет отсудить 94 млн рублей у оппонента. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 11 августа — в обзоре URA.RU:
В области закроются противоковидные госпитали
- С 10 августа в регионе начнут закрываться учреждения, где проходили лечение ковидные больные. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер во время осмотра новой медицинской техники. В частности по профилю будут работать областной перинатальный центр и гинекологическое отделение горбольницы №1.
Школы Челябинска откроются 1 сентября
- Челябинские школы начнут работу с 1 сентября в обычном формате, но с учетом санэдипобстановки. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов.
В Златоусте появился новый замглавы города
- Вице-мэром Златоуста по социальным вопросам 10 августа назначена Наталья Ширкова, которая ранее руководила отделом ЗАГС.
- Ранее URA.RU сообщало инсайд об этом решении главы Златоуста Максима Пекарского.
Кандидат от «ЕР» подал иск к справедливороссу
- Кандидат в законодательное собрание области от «Единой России» Алексей Денисенко подал иск на 94 млн рублей к сопернику по выборам от «Справедливой России» Дмитрию Григорчику. Поводом стали оскорбительные высказывания в его адрес, опубликованные в соцсетях.
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