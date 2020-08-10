10 августа 2020
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08 августа 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 11 августа. В области закроют ковид-госпитали, школы начнут работу с 1 сентября в традиционном формате

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа в селе Долгодеревенское, где пикетировали старшеклассники. Челябинская область, расписание, школа, школьники, вторая смена
Школы региона откроются с 1 сентября в обычном формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медучреждения начнут работу по профилю — учебный год начнется с 1 сентября как обычно — в Златоусте назначили нового вице-мэра — кандидат в ЗС хочет отсудить 94 млн рублей у оппонента. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 11 августа — в обзоре URA.RU:

В области закроются противоковидные госпитали

Школы Челябинска откроются 1 сентября

В Златоусте появился новый замглавы города

Кандидат от «ЕР» подал иск к справедливороссу

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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