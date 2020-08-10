Школы региона откроются с 1 сентября в обычном формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медучреждения начнут работу по профилю — учебный год начнется с 1 сентября как обычно — в Златоусте назначили нового вице-мэра — кандидат в ЗС хочет отсудить 94 млн рублей у оппонента. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 11 августа — в обзоре URA.RU:

В области закроются противоковидные госпитали

С 10 августа в регионе начнут закрываться учреждения, где проходили лечение ковидные больные. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер во время осмотра новой медицинской техники. В частности по профилю будут работать областной перинатальный центр и гинекологическое отделение горбольницы №1.

Школы Челябинска откроются 1 сентября

Челябинские школы начнут работу с 1 сентября в обычном формате, но с учетом санэдипобстановки. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов.

В Златоусте появился новый замглавы города

Вице-мэром Златоуста по социальным вопросам 10 августа назначена Наталья Ширкова, которая ранее руководила отделом ЗАГС.

Ранее URA.RU сообщало инсайд об этом решении главы Златоуста Максима Пекарского.

Кандидат от «ЕР» подал иск к справедливороссу

Кандидат в законодательное собрание области от «Единой России» Алексей Денисенко подал иск на 94 млн рублей к сопернику по выборам от «Справедливой России» Дмитрию Григорчику. Поводом стали оскорбительные высказывания в его адрес, опубликованные в соцсетях.