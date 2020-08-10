Пермь идет по негативному сценарию с коронавирусом

В Пермском крае выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом. Таким образом ситуация в регионе ближе к негативному сценарию развития событий.
«Пермский край — 65 [новых случаев заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Коэффициент распространения вируса в регионе немного снизился, до 0,96 (10 августа — 0,99).
Всего в регионе выявлено 6637 случаев заболевания COVID-19. В результате болезни скончались 292 человека (+3 за сутки), выздоровели — 4722 (+39).
По прогнозу, которое делало URA.RU, ситуация в крае развивается по негативному сценарию. Для стабильного прогноза должно вы являться не более 55 новых случаев заражения в сутки.
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