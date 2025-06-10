Пермский «Молот» подписал контракт с обладателем Кубка Петрова Каменевым

Каменев три раза выигрывал Кубок Петрова
Пермский хоккейный клуб «Молот» заключил контракт с нападающим Виталием Каменевым, который является трехкратным обладателем Кубка Петрова. Об этом сказано в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».
«„Молот“ подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Петрова, нападающим Виталием Каменевым. Он является воспитанником уфимской школы хоккея», — сказано в сообщении.
Ранее Каменев играл за команды системы «Салавата Юлаева». Кубок Петрова получил в составе «Тороса». Также он стал первым игроком, который сыграл 800 матчей в ВХЛ.
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