10 июня 2025

Пермский «Молот» подписал контракт с обладателем Кубка Петрова Каменевым

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Каменев три раза выигрывал Кубок Петрова
Каменев три раза выигрывал Кубок Петрова Фото:

Пермский хоккейный клуб «Молот» заключил контракт с нападающим Виталием Каменевым, который является трехкратным обладателем Кубка Петрова. Об этом сказано в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«„Молот“ подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Петрова, нападающим Виталием Каменевым. Он является воспитанником уфимской школы хоккея», — сказано в сообщении.

Ранее Каменев играл за команды системы «Салавата Юлаева». Кубок Петрова получил в составе «Тороса». Также он стал первым игроком, который сыграл 800 матчей в ВХЛ.

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Пермский хоккейный клуб «Молот» заключил контракт с нападающим Виталием Каменевым, который является трехкратным обладателем Кубка Петрова. Об этом сказано в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». «„Молот“ подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Петрова, нападающим Виталием Каменевым. Он является воспитанником уфимской школы хоккея», — сказано в сообщении. Ранее Каменев играл за команды системы «Салавата Юлаева». Кубок Петрова получил в составе «Тороса». Также он стал первым игроком, который сыграл 800 матчей в ВХЛ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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