Пермские депутаты признались в любви спикеру Сухих

Депутаты заксобрания Пермского края поздравили с прошедшим юбилеем спикера Валерия Сухих. 29 мая он отпраздновал 60-летие. И подарили ему пластинку с песней 1961 года «Полюбила председателя». Трансляция заседания проходила на сайте заксобрания.
«Учитывая ваше замечательное чувство юмора, мы решили придать нотку душевности. Еще в 1961 году люди начали готовиться к вашему юбилею. И фирма грамзаписи „Мелодия“ записали песню на музыку Сидорова и слова Лапирова, которая полностью отражает наши чувства к вам. Она так и называется — „Полюбила председателя“», — отметил первый вице-спикер Вячеслав Григорьев.
Он отметил, что Сухих, «будучи первым среди равных, принимает «справедливые решения, основанные на жизненном опыте, парламентских традициях и правовых нормах». И благодаря ему профессиональный подход к законотворчеству стал главным в работе каждого депутата и сотрудников аппарата. Также Григорьев подчеркнул «непререкаемый авторитет» Сухих, который обеспечивает высокий уровень доверия к парламенту и позволяет заксобранию оставаться лидерами в ПФО и в стране.
Депутаты вручили Сухих «скромный подарок в соответствии с антикоррупционным законодательством». Ранее URA.RU публиковало подборку цитат и фото из личного архива в честь 60-летия Валерия.
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Депутаты заксобрания Пермского края поздравили с прошедшим юбилеем спикера Валерия Сухих. 29 мая он отпраздновал 60-летие. И подарили ему пластинку с песней 1961 года «Полюбила председателя». Трансляция заседания проходила на сайте заксобрания. «Учитывая ваше замечательное чувство юмора, мы решили придать нотку душевности. Еще в 1961 году люди начали готовиться к вашему юбилею. И фирма грамзаписи „Мелодия“ записали песню на музыку Сидорова и слова Лапирова, которая полностью отражает наши чувства к вам. Она так и называется — „Полюбила председателя“», — отметил первый вице-спикер Вячеслав Григорьев. Он отметил, что Сухих, «будучи первым среди равных, принимает «справедливые решения, основанные на жизненном опыте, парламентских традициях и правовых нормах». И благодаря ему профессиональный подход к законотворчеству стал главным в работе каждого депутата и сотрудников аппарата. Также Григорьев подчеркнул «непререкаемый авторитет» Сухих, который обеспечивает высокий уровень доверия к парламенту и позволяет заксобранию оставаться лидерами в ПФО и в стране. Депутаты вручили Сухих «скромный подарок в соответствии с антикоррупционным законодательством». Ранее URA.RU публиковало подборку цитат и фото из личного архива в честь 60-летия Валерия. Слова песни «Полюбила председателя»: Ой, подружки, горя много я терплю Оттого, что председателя люблю. В несчастливый, в несчастливый, видно, час Началась любовь взаимная у нас. Он шепнул на днях: «На речку приходи!» — Встрепенулось сердце девичье в груди. Задержали друга милого дела — Я напрасно возле берега ждала. И вчера нам повстречаться не пришлось: Он уехал с агрономом на покос. Нынче снова погрустила я тайком: Вызывают председателя в райком. И не скоро доведется, видно, мне С ним побыть-поговорить наедине. Я не знаю, что мне делать, как мне быть —