Пермские депутаты признались в любви спикеру Сухих

Поздравление от всех депутатов зачитал первый вице-спикер Григорьев (справа) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутаты заксобрания Пермского края поздравили с прошедшим юбилеем спикера Валерия Сухих. 29 мая он отпраздновал 60-летие. И подарили ему пластинку с песней 1961 года «Полюбила председателя». Трансляция заседания проходила на сайте заксобрания.

«Учитывая ваше замечательное чувство юмора, мы решили придать нотку душевности. Еще в 1961 году люди начали готовиться к вашему юбилею. И фирма грамзаписи „Мелодия“ записали песню на музыку Сидорова и слова Лапирова, которая полностью отражает наши чувства к вам. Она так и называется — „Полюбила председателя“», — отметил первый вице-спикер Вячеслав Григорьев.

Он отметил, что Сухих, «будучи первым среди равных, принимает «справедливые решения, основанные на жизненном опыте, парламентских традициях и правовых нормах». И благодаря ему профессиональный подход к законотворчеству стал главным в работе каждого депутата и сотрудников аппарата. Также Григорьев подчеркнул «непререкаемый авторитет» Сухих, который обеспечивает высокий уровень доверия к парламенту и позволяет заксобранию оставаться лидерами в ПФО и в стране.

Депутаты вручили Сухих «скромный подарок в соответствии с антикоррупционным законодательством». Ранее URA.RU публиковало подборку цитат и фото из личного архива в честь 60-летия Валерия.

Слова песни «Полюбила председателя»:

Ой, подружки, горя много я терплю

Оттого, что председателя люблю.

В несчастливый, в несчастливый, видно, час

Началась любовь взаимная у нас.

Он шепнул на днях: «На речку приходи!» —

Встрепенулось сердце девичье в груди.

Задержали друга милого дела —

Я напрасно возле берега ждала.

И вчера нам повстречаться не пришлось:

Он уехал с агрономом на покос.

Нынче снова погрустила я тайком:

Вызывают председателя в райком.

И не скоро доведется, видно, мне

С ним побыть-поговорить наедине.

Я не знаю, что мне делать, как мне быть —