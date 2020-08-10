Пешеходная Кировка в Челябинске приобрела «ковидный» оттенок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 августа — 244-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 154-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтвержден 12 891 случай заражения, выздоровели 8 847 и скончались 288 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 897 599 (+4 945) случаев заражения. Вылечились 703 175 (+6 494) пациентов — 78% от заболевших. Умер 15 131 (+130) человек — 1,6% от заразившихся.

В Челябинской области, по данным на 11 августа, зафиксировано 88 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 89), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Заболеваемость продолжает неуклонно снижаться, коэффициент распространения инфекции вплотную приблизился к 0,8 — это дает основание для перехода ко второму этапу отмены карантина.

«С начала пандемии произошел 12 891 случай заражения, сейчас лечение проходят 3117 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — От ковидной пневмонии скончался 68-летний мужчина. Также умерли три пациента в возрасте 48, 32 и 74 лет, у которых COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 60 человек, с начала пандемии — 8847 жителей области.

Больницы возвращаются к обычной работе

Обычный режим работы лечебных учреждений Челябинской области, измененный из-за пандемии коронавируса, полностью восстановят к 5 октября. С 10 августа возобновляется вакцинация пожилых граждан, плановая работа женских консультаций, профилактические осмотры детей до 7 лет. С этого же дня начинается плановая госпитализация в стационары по ряду профилей. С 17 августа возобновляется госпитализация в дневные и круглосуточные стационары по всем профилям. С 1 сентября начинаются профилактические осмотры детей до 17 лет, а также профосмотры, диспансеризация и вакцинация взрослого населения. С 5 октября возобновляется работа геронтологических и паллиативных отделений.

Боровшихся с COVID врачей досрочно отпустят на пенсию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о досрочной пенсии для медиков, борющихся с пандемией. С 1 января и до конца сентября 2020 года один день помощи больным будет засчитываться за два. Ежегодно около четырех тысяч медработников будут выходить на пенсию досрочно, на что потратят 325 млн рублей.

Школы и вузы откроют 1 сентября

Российские школы и вузы начнут работу с 1 сентября в очном формате, заявил министр образования Валерий Фальков. При этом ношение масок во всех образовательных учреждениях будет обязательным, занятия по физкультуре будут в обязательном порядке проводиться на улице, а все учебные помещения подвергнутся регулярной дезинфекции.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Картинная галерея и исторический музей открылись в Челябинске с 11 августа. Посетителей просят использовать защитные маски и надевать перчатки, на входе измеряют температуру. Также организованы отдельные входы и выходы. Ежедневно будет проводиться влажная уборка с дезинфицирующими средствами, а каждые два часа — дезинфекция всех контактных поверхностей. Музеи в Челябинской области были закрыты с середины марта.

До 23 августа в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.