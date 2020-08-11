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Самое актуальное в ХМАО на 12 августа. Названа дата открытия кафе и фитнес-центров, лесные пожары практически ликвидированы

© Служба новостей «URA.RU»
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Позы к 14 февраля от Power House Gym. Екатеринбург, фитнес-центр, тренажеры, беговая дорожка
С 17 августа в ХМАО откроются фитнес-центры и веранды предприятий общепита Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Общепит и спортивные центры откроются с 17 августа — замминистра Минэкологии посетит Югру — лесные пожары в регионе почти ликвидировали — дорога за 400 млн рублей требует ремонта. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 12 августа — в обзоре URA.RU:

Власти Югры определили дату открытия кафе и фитнес-залов

В Югру прибудет федеральный чиновник

  • Замминистра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко 12 августа прилетит в ХМАО. Чиновник проследит за программой восстановления лесов, осмотрит базу авиационной и наземной охраны лесов и наградит их сотрудников за профессиональные достижения.

В Югре значительно сократилась площадь лесных пожаров

  • В лесах Югры, где с 7 августа был отменен режим ЧС, площадь возгораний в лесах сократилась в несколько десятков раз. По состоянию на 11 августа проводятся работы по тушению девяти пожаров на общей площади 363 гектара.

Дорога за 400 млн покрылась трещинами

Жителей ХМАО вербуют в ЧВК «Вагнера»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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