С 17 августа в ХМАО откроются фитнес-центры и веранды предприятий общепита Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Общепит и спортивные центры откроются с 17 августа — замминистра Минэкологии посетит Югру — лесные пожары в регионе почти ликвидировали — дорога за 400 млн рублей требует ремонта. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 12 августа — в обзоре URA.RU:

Власти Югры определили дату открытия кафе и фитнес-залов

Фитнес-центры спортивные секции, кафе и рестораны откроются в ХМАО 17 августа. Однако, предприятия общепита смогут открыть лишь уличные веранды. Все учреждения должны будут соблюдать санитарные нормы.

Также в ХМАО попросили у Роспотребнадзора разрешение на открытие учреждений культуры, образования и стоматологии.

В Югру прибудет федеральный чиновник

Замминистра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко 12 августа прилетит в ХМАО. Чиновник проследит за программой восстановления лесов, осмотрит базу авиационной и наземной охраны лесов и наградит их сотрудников за профессиональные достижения.

В Югре значительно сократилась площадь лесных пожаров

В лесах Югры, где с 7 августа был отменен режим ЧС, площадь возгораний в лесах сократилась в несколько десятков раз. По состоянию на 11 августа проводятся работы по тушению девяти пожаров на общей площади 363 гектара.

Дорога за 400 млн покрылась трещинами

На улице Дзержинского в Ханты-Мансийске дорожное полотно, которое было положено в 2019 году и стоило 400 млн рублей, приходит в негодность. Власти потребовали от подрядчика исправить ситуацию по гарантии.

Жителей ХМАО вербуют в ЧВК «Вагнера»

Около 50 жителей Югры получили предложения поработать в группе «Вагнера». По словам собеседника, в основном контракты заключают с людьми, прошедшими «горячие точки», и предлагают командировки до полугода в страны Африки.