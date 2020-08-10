10 августа 2020
09 августа 2020

В ХМАО прилетит заместитель главы Минприроды России

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
У замглавы Минприроды запланирована встреча с Натальей Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО с рабочим визитом 12 августа прилетит заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Югры.

«В ходе поездки Аноприенко ознакомится с ходом проведения на территории Ханты-Мансийского автономного округа лесовосстановительных работ», — говорится в сообщении. После этого состоится встреча Аноприенко с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, в ходе которой они обсудят реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» и других мероприятий по лесовосстановлению. Также замглавы Минприроды осмотрит площадку компенсационного лесовосстановления в Сургутском районе, посетит базу авиационной и наземной охраны лесов и наградит их сотрудников за профессиональные достижения.

Ранее в ХМАО был объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров в регионе. Для оценки ситуации с лесными пожарами регион посещали глава МЧС России Евгений Зиничев и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, которые высоко оценили степень готовности всех служб, добавив, что региону не требуется помощи со стороны. Вместе с тем губернатор региона заявила, что в части лесных пожаров в ХМАО виноваты местные жители.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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