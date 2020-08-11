Жителей ЯНАО возмутили расценки на выловленную рыбу

Рыбак, даже перевыполняя план, зарабатывает 40 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Выловленную на Ямале рыбу принимают у рыбаков по нереально низким ценам, утверждают жители ЯНАО в местных группах в социальных сетях. В доказательство авторы сообщения приводят документ, в соответствии с которым за килограмм щекура 1 сорта рыбаку платят немногим более 26 рублей, при этом готовая продукция — копченый щекур — стоит около 700 рублей за килограмм.

«В отрасли очень много проблем и как обычно никто их не решает», — прокомментировал документы предприниматель Роман Васильков. По его словам, увеличить цену на сырье у предприятий не получается — они снабжают рыбаков топливом, сетями и необходимым инвентарем и вынуждены экономить.

В департаменте АПК ЯНАО пояснили URA.RU: рыбодобывающие предприятия получают субсидии из окружного бюджета. Это якобы позволяет им выплачивать зарплаты трудоустроенным рыбакам и работать без убытка.

«Основные затраты при промышленном вылове рыбы приходятся на оплату труда (до 40%), а также на содержание и ремонт промыслового флота, приобретение орудий труда, уплату налогов, страховых взносов, прочих обязательных платежей», — говорится в комментарии ведомства. По данным депАПК, в путину рыбак за месяц зарабатывает порядка 40 тысяч рублей.

В опубликованных документах приведены не закупочные цены, считают в правительстве ЯНАО, они — «для внутренних расчетов». «Заработная плата зависит не только от приемных расценок на добытую рыбу, но и от премиальных выплат при выполнении плана, — разъясняют в депАПК. — На Салемальском рыбозаводе план составляет 7,5 тонн на рыбака в год, при том что средний вылов на предприятии в 2019 году составил более 10 тонн на рыбака».