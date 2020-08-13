Самые сильные дожди пройдут в Курганской области

В середине августа в Кургане пройдут самые сильные дожди за лето Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в середине августа пройдут самые сильные дожди за все лето. Об этом сообщил синоптик-любитель, журналист Илья Винштейн на своем сайте.

Согласно прогнозу с 16 по 19 августа выпадет от 30 до 40 мм осадков. «Таким образом, это будут самые интенсивные дожди с начала лета», — объяснил Винштейн.

Он отметил, что самые интенсивные осадки пройдут 16 и 17 августа, а в следующие два дня сохранится вероятность слабых дождей. «В отдельных районах Зауралья максимальное количество осадков достигнет 40-50 мм», — добавил синоптик-любитель.

Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) сообщает, что 16 августа пройдут дожди. На момент написания новости, прогноз на более поздний срок не был размещен. «Месячное количество осадков предполагается меньше нормы», — отметили в ЦГМС.

До начала августа в Курганской области наблюдались аномальная жара и засуха. Из-за этого священники отслужили соборный молебен о даровании дождя. При этом синоптики до молебна прогнозировали, что дождь пройдет через несколько дней после него.