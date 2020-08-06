После молитвы священников Курганскую область зальет дождем

Дожди придут в регион 8 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с 8 по 10 августа пройдут дожди с грозами. Об этом сообщили представители Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). 4 августа курганские священники отслужили молебен о даровании дождя в Половинском районе.

По данным метеорологов, 8 августа в области пройдут кратковременные дожди. Следующие два дня ожидаются местами сильные дожди. Также 8 августа в области в регионе могут возникнуть грозы. В последние дни в регионе осадков не наблюдалось.

Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн рассказал URA.RU, что о дожде было известно до молебна священников. «Епархия писала, что молебен был 4 августа, а уже в эти дни многие погодные сайты выдавали дожди после 8 августа», — отметил Винштейн.

С 3 августа температура в Курганской области не опускалась ниже + 30 градусов, а дождей в регионе почти не было. Из-за этого в некоторых местах возникла засуха и крупные лесные пожары.