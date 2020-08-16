В Кургане назвали кандидатов на пост прокурора города

В Кургане три человека претендуют на пост прокурора города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На вакантное место прокурора Кургана после отставки Вадима Суровцева претендуют три человека. Инсайдеры поделились с URA.RU именами кандидатов, которых рассматривают на этот пост.

«Есть три кандидатуры, которые претендуют на пост прокурора города. Это зампрокурора города Евгений Заровный, Александр Поляков — начальник отдела по надзору за полицией в городской прокуратуре и Денис Ситников — начальник отдела облпрокуратуры по надзору за соблюдением федерального законодательства», — уточнил инсайдер.

Другой источник добавил, что все претенденты достойны занять высокий пост, но наиболее вероятной кандидатурой в кулуарах называют Ситникова. «По нему, говорят, согласовано почти на 90%», — пояснил инсайдер.

Юристы, которые знакомы с Ситниковым, отзываются о нем, как о профессионале. «Работал в районе, в городской прокуратуре, в аппарате. Адекватный человек. Не сильно знает уголовно-судебное направление, но в городе есть три зама в этом направлении. Суровцев тоже был общенадзорником. Я думаю, справится», — уточнил один из источников.

Как писало URA.RU, старший советник юстиции Суровцев покинул прокуратуру Кургана в конце июля в связи с выходом на пенсию. Должность прокурора города он занимал с июня 2016 года. Суровцев служил в органах прокуратуры Курганской области с 2003 года. Бывший прокурор назначен на пост замначальника правового департамента администрации Екатеринбурга.