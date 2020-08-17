Анонимы в соцсетях спрашивают курганцев про выборы

За предвыборным опросом может стоять одна из партий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

У жителей Курганской области пытаются узнать, за кого они проголосуют 13 сентября. Такой опрос предлагают пройти пользователям соцсетей в рекламной публикации анонимного источника.

«Живешь в Курганской области? Прими участие в опросе о нашем регионе, выскажи свое мнение!» — указано в сообщении. По ссылке предлагается ответить на 21 вопрос.

Помимо традиционных вопросов, касающихся пола и возраста, составители опроса интересуются, как жители относятся к работе президента и местных властей. Курганцев спрашивают, пойдут ли они на выборы и за кого собираются проголосовать на ближайших выборах. Также у опрошенных интересуются, голосовали ли они за «Единую Россию» последние пять лет. Опрос распространяют в соцсетях и мессенджерах.

«Задача таких опросов — выявить целевую аудиторию», — объяснил URA.RU политолог Сергей Ширяев. По его мнению, авторами опроса являются представители одной из партий, но неизвестно какой именно. «Единой России» такой опрос нужен для настройки своей рекламы для тех, кто за нее голосовал, а оппозиции, чтобы показывать свою рекламу тем, кто не собирается голосовать за единороссов.

С 11 по 13 сентября в регионе пройдут выборы в облдуму, Шадринскую городскую думу и в 23 из 24 районных дум. Десяткам кандидатов было отказано в регистрации.