В Кургане руководитель СУ СКР по Курганской области Богдан Францишко проведет внеочередную встречу с гражданами в рамках приема. Инсайдеры URA.RU не исключают, что прием связан с предстоящим уходом руководителя Следственного отдела Кургана Евгения Степанова, к работе которого областные власти могут иметь претензии.
По словам собеседника, организованный прием может быть связан с предстоящими кадровыми перестановками. «Возможно, у населения накопились некоторые претензии к работе городского отдела. И руководитель СК [Богдан Францишко] предпочел выслушать их лично», — считает источник.
Другой не исключает, что ротация призвана активизировать работу отдела. «Областное Следственное управление в рейтинге по стране занимает одни из лидирующих позиций по ключевым показателям. При этом городской отдел немного отстает. Новая команда может взбодрить всех», — пояснил инсайдер.
В пресс-службе СУ СК России по Курганской области URA.RU прокомментировали, что 26 августа внеочередной прием организован, так как из-за пандемии коронавируса ведомство долгое время не проводило личные приемы граждан руководством. Прием пройдет в следственном отделе Кургана по ул. Савельева. Кроме того, граждане всегда могут обратиться в СУ СК на официальной странице управления в соцсети «ВКонтакте», через интернет-приемную и по телефонам.
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