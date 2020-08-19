19 августа 2020
18 августа 2020

Главный следователь Кургана мог уйти из-за претензий к работе. Областной СК проводит срочную встречу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
В Кургане меняют главного следователя Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

В Кургане руководитель СУ СКР по Курганской области Богдан Францишко проведет внеочередную встречу с гражданами в рамках приема. Инсайдеры URA.RU не исключают, что прием связан с предстоящим уходом руководителя Следственного отдела Кургана Евгения Степанова, к работе которого областные власти могут иметь претензии.

По словам собеседника, организованный прием может быть связан с предстоящими кадровыми перестановками. «Возможно, у населения накопились некоторые претензии к работе городского отдела. И руководитель СК [Богдан Францишко] предпочел выслушать их лично», — считает источник.

Другой не исключает, что ротация призвана активизировать работу отдела. «Областное Следственное управление в рейтинге по стране занимает одни из лидирующих позиций по ключевым показателям. При этом городской отдел немного отстает. Новая команда может взбодрить всех», — пояснил инсайдер.

В пресс-службе СУ СК России по Курганской области URA.RU прокомментировали, что 26 августа внеочередной прием организован, так как из-за пандемии коронавируса ведомство долгое время не проводило личные приемы граждан руководством. Прием пройдет в следственном отделе Кургана по ул. Савельева. Кроме того, граждане всегда могут обратиться в СУ СК на официальной странице управления в соцсети «ВКонтакте», через интернет-приемную и по телефонам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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