В Кремле пожелали Навальному выздоровления

Омские врачи делают все, чтобы спасти Алексея Навального, отметил Дмитрий Песков Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления блогеру Алексею Навальному, которому стало плохо на борту самолета. Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил во время конференц-колла с журналистами.

По словам Пескова, омские врачи, где находится блогер, делают все возможное, чтобы спасти его жизнь. «Как и любому гражданину страны желаем скорейшего выздоровления», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что если кто-то из окружения Навального обратиться в соответствующие ведомства РФ, чтобы вывезти его за границу на лечение, то это обращение будет оперативно рассмотрено.

Песков отметил, что пока окончательного диагноза нет, утверждать, что Навальный был отравлен, не стоит. Если он все же был отравлен, необходимо выяснить каким именно веществом, объяснил пресс-секретарь президента РФ. «Сначала надо дождаться окончательных анализов, которые помогут определить, что стало причиной этой ситуации. Если имеет мест отравление, если будут соответствующие заявления и решения правоохранительных органов, тогда будет расследование», — заключил Песков.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу. Он впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое, передает RT. Отравление — является одной из версий врачей, но точный диагноз будет поставлен позднее, пишет агентство Nation News. В СМИ появилась информация, что перед вылетом блогер выпивал самогон в деревне Кафтанчиково Томской области. Также есть версия, что Навального могли отравить его же сторонники, однако следователи не рассматривают версию отравления.

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