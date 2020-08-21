В момент убийства вор Гули вел переговоры с Москвой

Перед смертью Гули грозил «должнику» из Москвы расправой Фото: Instagram Надира Салифова

Стало известно, что 47-летний вор в законе Надир Салифов по кличке Гули погиб сразу после телефонного разговора с Москвой. Об этом сообщает издание «Москва-Баку.RU».

Когда 25-летний киллер Хаган Зейналов по кличке Хан Ахмедлинский вошел в номер Гули, тот разговаривал по телефону со своим должником, который вовремя не заплатил дань — поставщик овощей на московский рынок «Фуд-Сити» не перечислил пять миллионов рублей. Гули попрощался с бизнесменом, дал ему срок до завтра, а в случае дальнейшей задержки пообещал «порвать» торговца прямо в его павильоне. Хан дал Гули договорить и после этого стал стрелять. Охранники Гули, находившиеся в номере, ответным огнем ранили киллера, но ему удалось сбежать. На улице в автомобиле его ждал сообщник 26-летний Амир Гамиджи. Позже полицейские поймали их на подъезде к городу Денизли.

Как ранее сообщало URA.RU, Гули был застрелен в Анталии в номере пятизвездочного отеля Alva donna exclusive hotel. Сообщается, что заказчиками убийства стали люди из окружения Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский), убитого 18 августа 2016 года по приказу Гули. Зейналов заранее был внедрен к Гули, заслужил доверие и попал в ближайшее окружение мафиози. На четвертую годовщину смерти Ленкоранского он расстрелял Гули.

Гули освободился из колонии после 22-летнего заключения осенью 2017 года и уехал в Турцию. Находясь за решеткой он сумел дистанционно подмять под себя большинство овощных рынков страны и стал долларовым миллиардером — первыми присягнули ему и стали платить дань торговцы из Свердловской области, затем он взял под контроль Сибирь и юг России, три рынка в Москве платят ему дань. Гули претендовал на место вора № 1 на постсоветском пространстве и не признал выборы главного вора России, которые прошли в августе 2018 в Лужниках, когда «боссом всех боссов» единогласно выбран 54-летний Олег Шишканов по кличке Шишкан. Гули тогда заявил: «Король нам не нужен».