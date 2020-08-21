Жена Алексея Навального Юлия Навальная обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отпустить блогера на лечение в Германию. Об этом Навальная заявила в письменном обращении к главе государства.
«Официально обращаюсь к Вам с требованием о разрешении транспортировки Навального в Федеративную Республику Германия», — говорится в тексте обращения, скан которого опубликовал telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Навальная отметила, что у нее есть все ресурсы для немедленной транспортировки мужа, которому требуется помощь немецких специалистов.
Алексею Навальному стало плохо в самолете летевшим в Москву из Томска, борт сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой помощи №1 Омска. Он впал в кому, его состояние оценивается как нестабильное тяжелое. Соратники Навального считают, что его отравили. Врачи заявляют, что транспортировка несет угрозу его жизни. При этом главный врач учреждения заявил, что основным диагнозом Навального является нарушение обмена веществ, а ядов в его крови не обнаружено.
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