Алексей Навальный находится в коме второй день Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

Алексей Навальный может остаться в больнице Омска. У немецких и московских врачей нет возражений по этому поводу.

«Чтобы избежать рисков, коллеги настояли на том, чтобы пациент оставался в БСМП №1 до стабилизации его состояния», — заявил главный врач учреждения. По словам медика, во время полета у Навального снизился уровень глюкозы при резком изменении давления.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске. Навальный впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ в одной из больниц. Его состояние оценивается как нестабильное тяжелое, врачи не позволяют перевозить его, передает RT. Окружение Навального считает, что его отравили. Главврач больницы заявил, что основной диагноз Навального — нарушение обмена веществ, а ядов в организме не обнаружено. Жена Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку мужа. В больницу прибыли врачи из Германии.

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