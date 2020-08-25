В Курганской области меняется ситуация с коронавирусом

Всего в регионе 2891 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 26 августа подтвердился 21 новый случай заражения коронавирусом, за день выздоровели 26 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб. Последние четыре дня в области число новых случаев заражения превышало количество выздоровевших.

«На 26 августа в Курганской области лабораторно подтвержден 21 новый случай COVID-19. <…> За последние сутки выписаны 26 человек», — говорится в сообщении оперштаба. 10 заболевших обнаружили в Кургане, остальных — в Кетовском, Куртамышском, Петуховском, Притобольном и Целинном районах.

Всего в регионе выявили 2891 заболевших. 2286 человек выздоровело, 14 пациентов скончались. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.