Детей в школах Зауралья будут кормить бесплатно Фото: Илья Московец © URA.RU

328 зауральских школ с нового учебного года будут кормить бесплатно. В программу не включены только два нестандартных образовательных учреждения: школа дистанционного образования, воспитанники которой обучаются на дому, и вечерняя общеобразовательная школа, чьи подопечные находятся на территории исправительных учреждений УФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Программа реализуется благодаря принятию соответствующего регионального закона. На питание будет направлено 183 млн рублей из бюджетов разных уровней. Таким образом, более 43 тысяч школьников будут обеспечены обедами.

Интересно, что Москва давала регионам на внедрение данной программы три года. Однако курганские единороссы приняли закон за несколько месяцев.

«Факт того, что власти Курганской области вместе с „Единой Россией“ при всем дефиците ресурсов сумели за полгода наладить бесплатное горячее питание в школе, говорит о том, как расставлены приоритеты. Дети — самое главное, поэтому данная мера поддержки ожидаемо вызывает одобрение», — говорит политолог Сергей Ширяев.

В свою очередь, секретарь регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев отмечает, что на внедрении бесплатного школьного питания дело не остановится. Депутаты партии будут отслеживать качество самого питания, они закреплены за каждой школой в регионе.

По словам Евгения Кафеева, еще в январе 2020 года в «Единой России» разработали «дорожную карту» по выполнению соответствующего поручения Президента и один из ее важных элементов — продукты, используемые для приготовления еды в школах, преимущественно должны производиться в Зауралье.