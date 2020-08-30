Крупного подрядчика «Газпрома» в ЯНАО хотят признать банкротом

Компания «Ямалтранс» из Губкинского занимается грузоперевозками Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания «Ямалтранс» из Губкинского (ЯНАО), являющаяся крупным подрядчиком «Газпрома», может стать банкротом по иску Федеральной налоговой службы. Об этом говорится в картотеке дел на сайте Арбитражного суда ЯНАО.

Дело находится в производстве судьи Владимира Худяева, говорится в опубликованном определении на поданное исковое заявление. «Уполномоченный орган в лице УФНС по ЯНАО обратился в Арбитражный суд <…> с заявлением о признании должника, общества с ограниченной ответственностью „Ямалтранс“, несостоятельным (банкротом)», — сообщается в документе.

Тем не менее, на данном этапе делу хода не дали из-за того, что иск подан с нарушением требований. До 29 сентября налоговикам предложено устранить ошибки, представив суду доказательства наличия у «Ямалтранса» имущества, за счет реализации которого можно будет погасить долги, судебные расходы и услуги арбитражного управляющего.

Согласно открытым базам, у «Ямалстранса», основным видом деятельности которого являются грузовые перевозки, имеются два контракта с ПАО «Газпром» на общую сумму 85 млн рублей, а также два контракта с АО «Ямалавтодор» на 13,4 млн рублей. К компании, по данным сайта Rusprofile, имеются исковые требования в размере 2,3 млн рублей, на предприятии числится 24 сотрудника.

Получить комментарий у представителей «Ямалтранса» не удалось. По телефону, указанному в открытых источниках, на звонки агентства никто не ответил.