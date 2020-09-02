Уволился куратор скоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург

Проект ВСМ заморожен, директор уволился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Екатеринбург

Гендиректор хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» (ХП «УСМ») Сергей Бревнов ушел в отставку. Как сообщил URA.RU сам Бревнов, он уволился из-за заморозки проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Челябинском и Екатеринбургом. Проект был заморожен из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Директором ХП стал москвич Максим Мельников.

«Я покинул проект по собственному желанию из-за принятого решения (общим собранием участников) о его заморозке», — заявил Бревнов. «Ставку директора могли оставить, но Бревнов отказался руководить компанией, которая не ведет деятельности», — сообщил URA.RU источник, близкий к ХП.

У Бревнова был один процент доли в ХП, который он продал новому директору. Сумма сделки не разглашается. В базе данных ЕГРЮЛ указано, что договор купли-продажи был оформлен 19 августа. О москвиче Максиме Мельникове никто в Челябинске не знает. «Он не в штате ХП. В самой компании уже сотрудников нет, — сообщил источник.

ХП создавалось для реализации проекта ВСМ. В состав учредителей ХП вошли правительственные структуры Свердловской и Челябинской областей, а также крупные финансово-промышленные компании. Стоимость проекта, который активно лоббировал челябинский экс-губернатор Борис Дубровский, оценивалась от 380 до 402 млрд рублей. Новый глава региона Алексей Текслер забраковал финансовую модель ВСМ, сомнения высказал также полпред президента в УрФО Николай Цуканов. В апреле было принято решение о заморозке проекта и увольнении сотрудников ХП.