Коронавирус начал приходить в отдаленные села ЯНАО

На Ямале подтверждено 13 503 случаев коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в ЯНАО подтверждено 46 новых случаев коронавируса, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Впервые заразился житель села Азовы, в котором, по данным последней переписи, живет чуть больше 300 человек. Днем ранее первый пациент был найден в селе Сеяха.

«2 сентября подтверждено 46 новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Больше всего заразившихся выявили в Муравленко, где инфекцию подхватили девять жителей. В Салехарде заболели восемь горожан, еще по шесть человек заразились в Новом Уренгое, Ноябрьске, Лабытнанги и Тарко-Сале. Четыре новых случая нашли на месторождениях.

Всего в ЯНАО известно о 13 503 случаях коронавируса. Полностью вылечились от инфекции 13 019 пациентов. Еще 90 ямальцев стали жертвами вируса. Сейчас госпитализированы 214 заболевших, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в ЯНАО впервые за долгое время превысил единицу и составил 1,04. При таком значении Роспотребнадзор рекомендует регионам оставаться на первом этапе снятия карантина с соблюдением строгих мер безопасности. Несмотря на это, в ЯНАО с 1 сентября идет уже третий этап. Власти распорядились открыть точки общепита, места развлечений, торговые центры и госучреждения. Вместе с тем до 19 сентября будут запрещены массовые мероприятия.